Przegląd prasy Kościerzyna 19.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się w Kościerzynie. Uczniowie musieli znać się na wielu tematach z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa. Poznajcie zwycięzców.

Diecezjalny Dzień Młodych co roku odbywa się w Kościerzynie i jest wielkim świętem młodzieży. To prawdziwa uczta duchowa i manifest wiary młodych ludzi. Co roku do Kościerzyny przybywają setki osób z kaszubskich parafii i nie tylko.