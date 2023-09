Przegląd prasy Kościerzyna 19.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

W ostatnich latach prokuratura prowadziła inne postępowania wobec Piotra G. oskarżonego o zabójstwa noworodków i dwa akty kazirodztwa. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że dotyczyły one znęcania się nad członkami rodziny oraz podejrzenia czynu kazirodczego.

Po makabrycznym odkryciu zwłok noworodków w domu w Czernikach głos zabierają urzędnicy. Wójt gminy Stara Kiszewa w oświadczeniu wyjaśnia, że po otrzymaniu niepokojących informacji, Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zawiadomienie do prokuratury.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 54-letniego mężczyzny i jego 20-letniej córki po tym jak w Czernikach w gm. Stara Kiszewa znaleziono trzy ciała noworodków. Ojciec i córka usłyszeli zarzuty zabójstwa i kazirodztwa.