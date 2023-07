Przegląd prasy Kościerzyna 2.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Mieszkańcy całego regionu w sobotę bawili się podczas Festiwalu Kiszewskie Smaki w Starej Kiszewie. Każdego roku wydarzenie to przyciąga miłośników lokalnych potraw i dobrej zabawy. Tu na scenie przenikają się dwa światy - kulinarnego dziedzictwa i muzyki. Przed publicznością wystąpiły takie zespoły jak: Jary Oddział Zamknięty oraz Mejk, a także raper Matlane.

Co naprawdę wydarzyło się na promie Stena Spirit, płynącym z Gdyni do Karlskorony? Jak doszło do śmierci 7-letniego chłopca i jego 36-letniej matki? W sprawie pojawiły się nowe, szokujące informacje. Okazało się, że szwedzka policja prowadzi śledztwo w kierunku... morderstwa. – Pewne okoliczności sprawiają, że zdecydowaliśmy się przyjąć taką kwalifikację – wyjaśnił rzecznik tamtejszej policji. Na zmianę kwalifikacji czynu zdecydowała się także Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.