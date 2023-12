Przegląd prasy Kościerzyna 2.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Mieszkańcy całego regionu wzięli udział w Zumba Party w Nowej Karczmie, by pomóc Kacprowi i Darkowi Gruchałom. Chłopaki chorują na ślepotę Lebera, a jedyną szansą na leczenie jest kosztowna terapia genowa. Niestety jak dotąd z powodu braku finansów Darek bezpowrotnie stracił wzrok w jednym oku. Kacpra można uratować, ale pilnie potrzeba pieniędzy.

Odwiedzający Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku do niedzieli wybierają najlepszy prezent w Świątecznej Skarbnicy Pomysłów. Wystarczy pojawić się w Zbrojowni i oddać głos. Od 1 grudnia na ul. Bogusławskiego odkrywane są Tajemnice Kalendarza Adwentowego, natomiast od 5 grudnia rozbłysną gdańskie iluminacje. Kolejny tydzień magii świąt w Gdańsku przed nami!

Stroik świąteczny na cmentarz to piękna dekoracja pomnika na Boże Narodzenie. Zobacz, jak wyjątkowo można ozdobić płyty nagrobne i uczcić pamięć bliskich w tym ważnym czasie. Przedstawiliśmy w galerii piękne świąteczne stroiki na grób, które przystroją groby rodziny i przyjaciół.

Zasypane drogi, oblodzone chodniki to zimowa rzeczywistość z jaką muszą się mierzyć mieszkańcy i samorządowcy. Dlatego też władze miasta Kościerzyna podają numery, pod które można dzwonić z zimową interwencją. Warto je sobie zapisać.

Paznokcie na święta to jedna z tych kwestii, która interesuje wiele kobiet. Jakie pazurki na Boże Narodzenie będą odpowiednie? Oczywiście możecie pójść w klasykę, ale my mamy dzisiaj dla ciebie propozycję, która z pewnością się spodoba wszystkim minimalistkom. Frosted nails wpisują się w zimową aurę i są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się nie zależnie od tego, co zamierzasz na siebie założyć.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.