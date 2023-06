Przegląd prasy Kościerzyna 30.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku . Dwie osoby znalazły się za burtą ogromnego promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski.

Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

1 lipca 2023 r. do Kościerzyny przyjedzie premier Mateusz Morawiecki, aby spotkać się z mieszkańcami powiatu kościerskiego.

Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej w Kościerzynie co roku przyciągają miłośników literatury w każdym wieku. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak zawsze będzie okazja, by kupić ciekawe pozycje, a także zdobyć autograf

Jann zdobył popularność dzięki preeliminacjom do Eurowizji 2023. Co prawda nie on reprezentował Polskę w konkursie głównym, ale publiczność pokochała jego energię. Na początku czerwca wystąpił na Orange Warsaw Festival, a owocny miesiąc kończy koncertem na Open'erze. Zobaczcie zdjęcia!