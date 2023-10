Przegląd prasy Kościerzyna 30.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Park Oruński można zaliczyć do jednego z najpiękniejszych miejsc w Gdańsku. Idealna przestrzeń do spaceru, jazdy na rowerze, czy odpoczynku na łonie natury. Nie bez powodu park ten jest wybierany przez gdańszczan ze wszystkich dzielnic miasta. Ponad 19 hektarów terenów zielonych, ponad 400 lat historii. Park Oruński poleca się przez cały rok, ale jesienią złote barwy dodają mu uroku. Zobaczcie zresztą sami!

Na odbudowę czekała 46 lat! Chałupa z Garcza jest już dostępna do zwiedzania w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. To miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.