Przegląd prasy Kościerzyna 4.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Problem ze śmieciami w Kościerzynie? Mieszkańcy często skarżą się w sieci na zbyt małą ilość koszy na odpady. Ich zdaniem, pojemników na śmieci brakuje w wielu miejscach miasta. Wskazują konkretne ulice i miejsca. Co na to Urząd Miasta w Kościerzynie?

Prasówka 4.04 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w czwartek 30 marca 2023 r. zatrzymali pięciu mężczyzn. Sprawcy włamali się do kilku zaparkowanych samochodów w dwóch bazach transportowych i ukradli z nich olej napędowy o wartości ponad 20 tys. zł. Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Przyznali się do kradzieży i usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia.