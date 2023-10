Przegląd prasy Kościerzyna 4.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

W Kościerzynie powstało 66 mieszkań. Miasto wybudowało bloki za 18 mln złotych. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy otrzymają klucze już w listopadzie 2023 r.

Dzieci i młodzież z Łubiany oraz członkowie oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego udali się do Piaśnicy, gdzie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni w piaśnickich lasach.

Domowy sok marchewkowy to prawdziwa bomba witaminy B, E, C i karotenu. Można pić go w ramach zdrowego deseru. Aby przygotować zdrowy sok z marchwi, nie potrzebujecie sokowirówki, ani wyciskarki wystarczy blender kielichowy. Zobacz prosty przepis na słodki sok z marchwi nie tylko dla dzieci.