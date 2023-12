Przegląd prasy Kościerzyna 7.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzielnicowi z kościerskiej komendy gościli na mszy roratnej w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kościerzynie. Drugie spotkanie odbyło się w ramach działań „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, skierowanych do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności potrącenia, do którego doszło w Lipuszu. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu mundurowi, do potrącenia 16-letniej kobiety doszło na przejściu dla pieszych. Została przewieziona do szpitala. Kierujący był trzeźwy.

Święta coraz bliżej, a to oznacza, że wiele osób poszukuje prezentów. Z pomocą przychodzą strażacy. Mają pomysł na upominek, który może uratować życie i nie zrujnuje świątecznego budżetu.

Od nowego roku w całym kraju będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy w przewozach regionalnych POLREGIO. Spółka zapowiada też więcej połączeń w niektórych województwach. Jednym z nich jest województwo pomorskie. Co jeszcze się zmieni?