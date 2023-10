Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.10.2023

I Ekstremalna Droga Różańcowa w Dziemianach przeszła już do historii. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Była skierowana głównie do mieszkańców parafii dziemiańskiej z okazji 100-lecia konsekracji ich kościoła, a mimo to, uczestnicy przyjechali na to wydarzenie aż z 74 miejscowości.