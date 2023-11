Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.11.2023

Kwestę przy kościerskim cmentarzu zorganizował Komitet Społeczny na Rzecz Renowacji Nagrobków Osób Zasłużonych dla Kościerzyny. W tym roku udało się zebrać 14 705 złotych.

Już na koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.