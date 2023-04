Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.04.2023

Wiosna to czas prac w ogrodzie. Przycinanie, grabienie, sianie i sadzenie. Te czynności wykonują wszyscy, którzy marzą, by latem rozkoszować się niesamowitym widokiem roślin. Co zrobić, aby mieć piękny ogród? Jakie prace wykonać w pierwszej kolejności? Podpowiadamy. Zajrzyjcie też do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia ogrodu Hanny Smuczyńskiej, florystki freelancerki, która w Nowej Karczmie stworzyła ogród marzeń. Może się zainspirujecie.

Magda Gessler to charyzmatyczna restauratorka, która od wielu lat jest prowadzącą „Kuchenne Rewolucje”. Gwiazda imponuje talentem do gotowania, smykałką do biznesu, ale także strojami. Styl ubierania Magdy Gessler jest kolorowy, nietuzinkowy i jednocześnie dopasowany do jej figury. Świetnie ukrywa to co trzeba i eksponuje jej atuty. Zobacz kreacje, które sprawdzą się dla puszystych kobiet.

Gmina Nowa Karczma sprzedaje pięć działek i wszystkie w odległości kilkuset metrów od jeziora Psinko. Jesteście ciekawi ile trzeba zapłacić za metr ziemi na wsi? Przekonajcie się ile kosztuje taka nieruchomość.

Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowa uroczystość, podczas której spotyka się cała rodzina. Tort jest ważnym elementem każdego przyjęcia. Jeśli macie problem z wyborem odpowiedniego to warto skorzystać z propozycji, które oferuje Karolina Wiśniewska, cukierniczka. Te wyjątkowe słodkości powstają w cukierni Sweet Cupcake Karoli.