Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.08.2023

Mieszkańcy Łubiany wyruszyli na wycieczkę rowerową do Grzybowa, następnie do Lipusza, gdzie mogli zwiedzić młyn oraz Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego.

Nad Jeziorem Wielkim w Strudze odbywała się bezpłatna nauka pływania. W zajęciach brało udział 65 dzieci. Nad jezioro młodych uczestników dowoziła gmina, która zapewniała im także posiłek regeneracyjny.

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus z Centrum Nauki Kopernik z mobilnym planetarium na pokładzie przemierza Polskę, a od 24 do 25 sierpnia będzie stacjonował w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.