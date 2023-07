Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.07.2023

Szymon Kropidłowski, zawodnik UKS Manta Kościerzyna dostarczył niezapomnianych emocji podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu w Płetwach, które odbywały się na Węgrzech. Zdobył potrójne mistrzostwo Starego Kontynentu, co więcej poprawił własny rekord świata!

Zespoły z Chile, Holandii, Kostaryki, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Włoch i Polski wystąpią podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. To muzyczno-taneczne wydarzenie na światowym poziomie rozpocznie się już dziś w Wielu o godz. 19. Koncerty odbywać się będą na scenach Brus, Czerska, Kościerzyny, Wdzydz i Wiela.

W Szumlesiu Szlacheckim kierowca opla zafiry uderzył w drzewo, a w Wąglikowicach doszło do potrącenia 16-letniego pieszego. Obie ofiary wypadków z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność. To był niespokojny dzień na drogach powiatu kościerskiego.