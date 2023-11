Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.11.2023

Wiele rejonów Kościerzyny jest rozkopanych za sprawą remontów dróg. To oznacza sporo zmian w organizacji ruchu drogowego. Sprawdź, gdzie w najbliższych dniach czekają objazdy, aby uniknąć kłopotów na drodze.

W nocy 4 listopada 2023 r. w okolicach Kościerzyny można było zobaczyć zachwycające kolorami niebo. Wystąpiła tu spektakularna zorza polarna! Zdjęcia dość rzadkiego zjawiska atmosferycznego udało się wykonać Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kościerzyny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cyklon Ciaran niesie śmierć w Europie. Co przyniesie do Polski?”?