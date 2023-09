Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.09.2023

Do końca roku ma powstać ścieżka rowerowa prowadząca z Kościerzyny do Skorzewa. Gmina podpisała umowy z wykonawcą. Inwestycja na etapie przygotowywania natrafiła na wiele trudności. Wreszcie jednak udało się ją doprowadzić do momentu, kiedy to można rozpocząć budowę.

Przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie zapadł wyrok w sprawie Marcina P., trenera jeździectwa, organizatora obozów i lokalnego działacza. Mężczyzna został skazany za wykorzystywanie seksualne kobiet. Wyrok jest nieprawomocny.