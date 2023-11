Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.11.2023

Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza.

Prasówka 8.11 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę i amfetaminę. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. 29-latkowi zostaną przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 22-letni pasażer usłyszy zarzuty w związku z posiadaniem znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. O jego losie zadecyduje sąd.