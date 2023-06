Przegląd prasy z Kościerzyny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.06.2023

Prasówka 9.06 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Uroczystość Bożego Ciała to ważne w Kościele katolickim święto. Co właściwie obchodzimy tego dnia? Jakie są tradycje i obrzędy związane z Bożym Ciałem? Co oznacza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tym święcie!