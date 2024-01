Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Kościerzynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kryminalni z kościerskiej komendy zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który groził i zmuszał do określonego zachowania pracowników jednej z placówek bankowych na terenie miasta. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.