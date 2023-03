Przegląd tygodnia z 26.03.2023 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 19.03 do 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

O tym, że internautom kreatywności nie brakuje, raczej nie można mieć wątpliwości. Tworzą zabawne obrazki, które niejednokrotnie rozbawiają do łez. Nie inaczej jest w przypadku naszych sąsiadów, którzy stali się bohaterami publikacji. Czeskie memy, w których pojawiają się m.in. Krecik i Pat i Mat rozśmieszą niejedną osobę. Sprawdźcie sami.

Młodzież chce działać w strukturach ochotniczej straży pożarnej. Coraz więcej nastolatków wstępuje do młodzieżowych drużyn pożarniczych. Tam zdobywają niezwykle cenne umiejętności, które przydadzą się bez względu na to, czy swoją przyszłość i drogę zawodową zwiążą z tą formacją, czy też nie.

Astrologia budzi silne kontrowersje. Niektórzy wierzą w prawdomówność gwiazd, inni sceptycznie podchodzą do znaków zodiaku. Według astrologów, możemy wiele dowiedzieć się o sobie samym znając swoje miejsce w kosmosie. Czy możemy według tej myśli dobrać idealnego partnera? Sprawdźcie, które pary są dla siebie stworzone!

Mieszkańcy powiatu kościerskiego mogli zobaczyć na niebie prawdziwy spektakl kolorów! W czwartek 23.03.2023 r. po raz kolejny na naszym terenie wystąpiła zorza polarna. Nie trzeba było mieć specjalistycznego sprzętu, żeby zobaczyć gołym okiem przepiękną zorzę polarną

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie i podległej mu placówce w Dzierżążnie pracują 84 opiekunki medyczne. To właśnie one bezpośrednio zajmują się pacjentami, karmią, pielęgnują, zmieniają pampersy. Zarząd szpitala zmienił im umowy, które zdaniem opiekunek, degradują je i zamykają drogę do podwyżek.