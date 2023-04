Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wielkanoc: Wielka Sobota, 8 kwietnia 2023 r. w Kościerzynie. Tradycyjnie, wierni udali się do kościołów, by poświęcić symboliczne pokarmy w koszyczkach. W Parafii Św. Trójcy w Kościerzynie święcenie pokarmów odbywało się od godz. 9 do godz. 13. - co pół godziny. Co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku?

Wielka Sobota to dzień, który poprzedza Wielkanoc, najważniejsze święta w religii chrześcijańskiej. W wielu domach to moment ostatnich przygotowań. Podpowiadamy, co można, a czego robić się nie powinno, a także czy w Wielką Sobotę obowiązuje post.

