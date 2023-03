Przez żołądek próbowali dotrzeć do serca turystów z Dolnego Śląska. Powiat kościerski promował się na targach we Wrocławiu Edyta Łosińska-Okoniewska

Powiat kościerski słynie z walorów przyrodniczych, świetnej kuchni i ciekawych zabytków. Dlatego też warto tu spędzać urlop. Lokalna Organizacja Turystyczna Serce Kaszub pojechała do Wrocławia, by zachęcić turystów z Dolnego Śląska do wizyty na Kaszubach.