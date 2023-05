Psy i koty do oddania za darmo na OLX w Kościerzynie i okolicy. Może Ty je przygarniesz? ZDJĘCIA

Te psy i koty szukają nowego domu. Ogłoszenia na OLX z Kościerzyny

W naszej galerii przedstawiamy psy i koty do adopcji z maja 2023 roku. Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o adopcji zwierzęcia należy zastanowić się, czy obecna sytuacja życiowa pozwala nam na posiadanie zwierzęcia!

Posiadanie psa ma w sobie wiele zalet, a jak twierdzą specjaliści ma to nawet właściwości zdrowotne. Zwierzęta czekają na nowe, kochające domy. Czy spotka je to szczęście? Poznaj te słodkie pyszczki.

Do niedawno szacowało się, że psy żyją z ludźmi od ponad 12 tysięcy lat. Jednak współczesne badania i prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia szkieletu psa sprzed 31 tysięcy lat! W starożytnym Egipcie za czasów faraonów psy uważano za święte. W Polsce najstarszą pozostałością psa domowego jest czaszka znaleziona w okolicach Sandomierza, datowana ma 4000 lat.

Psy od początku były dla człowieka towarzyszami polowań , obrońcami, opiekunami i przyjaciółmi. Na terenie Polski znaleziono datowany na 1700 rok p.n.e. grób człowieka pochowanego z pięcioma psami. To dowodzi, że były dla niego ważne.

Mózg człowieka i mózg psa funkcjonują w bardzo podobny sposób. To dlatego zwierzęta doskonale rozumieją, co chcemy im przekazać. Psy rozróżniają ton, którego używamy mówiąc do nich, a tym samym także ludzkie emocje. I odpowiednio na nie reagują.