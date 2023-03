Rajd Gruz w powiecie kościerskim. Auta złomy ścigają się w wyjątkowo trudnym terenie! Zobaczcie ZDJĘCIA

Na trasie ekipy zdobywają punkty sprawnościowe w ternie o bardzo zróżnicowanym poziomie. Punktów jest aż 100, natomiast klasy startowe to fabryka i gruz.

- W klasie fabryka startuje auto seryjne, a jedyne modyfikacje to opony bez ograniczeń bieżnika - zauważają organizatorzy. - Za to w klasie gruz wpuszczamy auta z dowolnymi modyfikacjami (rury, klatki, pocięte, wyciągarki, opony) po prostu wszystko. Jedyna zakazana rzecz to dokładanie napędu. Auto musiało zostać wyprodukowane tylko z napędem na jedną oś - przód lub tył. Nie 4x4.