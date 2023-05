Ratownik medyczny ze szpitala w Kościerzynie robił zdjęcia pacjentom i wysyłał znajomym? Sprawa została umorzona

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie przez kilka miesięcy zajmowała się sprawą ratownika medycznego, który miał wykonywać zdjęcia pacjentom bez ich zgody, a następnie wysyłać je swoim znajomym. Ratownik pracował m.in. w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Jednak zarząd placówki, na wieść o sytuacji, zrezygnował ze współpracy z mężczyzną.

- Zdjęcia ukazywały pacjentów w różnych sytuacjach, często krępujących i intymnych - mówiła nam wówczas kobieta, do której takie zdjęcia również trafiły. - Z pewnością nikt nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji. Szpital to miejsce, w którym dyskrecja powinna być jednym z priorytetów. Trafiając tam pacjenci muszą czuć się bezpiecznie i komfortowo, bez obawy, że jakieś osoby postronne ujrzą ich w chwili słabości i choroby. Jednocześnie apeluję, aby osoby pokrzywdzone zgłaszały się do policji lub prokuratury.