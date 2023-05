Rocznice Pierwszej Komunii Świętej w kościerskich parafiach. Dzieci odnowiły przyrzeczenia ZDJĘCIA

Dzieci odnowiły przyrzeczenia, wyznały wiarę, przygotowywały piękną oprawę liturgiczną.

Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych sakramentów w katolickiej tradycji i oznacza przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca i życia. Jest to także okazja do refleksji nad własną wiarą i duchowym wzrostem. Dla dzieci i ich rodzin jest to wyjątkowy czas pełen wzruszeń i radości. Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, uczestnictwo w ceremonii i świadome przyjęcie Jezusa Chrystusa do serca stanowią ważne etapy w religijnym rozwoju najmłodszych.