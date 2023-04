Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Kościerzynie. Na ulice wyjechali motocykliści z całego regionu ZDJĘCIA

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Pomorzu

W niedzielę, 23 kwietnia 2023 roku w Kościerzynie spotkali się miłośnicy jednośladów i nie tylko, by oficjalnie rozpocząć sezon motocyklowy! Tegoroczna inauguracja przyciągnęła prawdziwe tłumy. Wydarzenie zorganizował Klub Motocyklowy Lost Saints LEMC Poland North. Rozpoczęła je msza świętą wraz z poświęceniem motocykli w Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Kościerzynie . Po jej zakończeniu motocykliści wyruszyli ulicami miasta do Garczyna, gdzie czekał na nich piknik z atrakcjami. Jedno jest pewne, nikt nie wyszedł, a raczej nie wjechał z niego głodny. Na uczestników czekała gorąca grochówka i włoska passata z makaronem.

Rozpoczęcie sezonu to wydarzenie, w którym z chęcią uczestniczą nie tylko motocykliści, ale i mieszkańcy. Wśród warkoczących maszyn znalazły się m.in. motocykle i kłady. Szczególnie najmłodsi obserwatorzy z podziwem oglądali maszyny, warte czasem grube tysiące. Wśród motocyklistów było też wiele kobiet, które lubią czuć wiatr we włosach. Często pasja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Jak podkreślają miłośnicy jednośladów, jazda nimi pozwala czuć się szczęśliwym i spełnionym. Co więcej, motocykl daje wolność i to jest kwintesencją tej pasji.