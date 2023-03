Są pieniądze dla rolników, którzy chcą inwestować w ochronę środowiska. Dofinansowanie na ochronę wód przed zanieczyszczeniami czeka!

Rolnicy coraz częściej stawiają na ochronę środowiska, zwłaszcza, że jest dofinansowanie na przedsięwzięcia, które pomogą im zrealizować ten cel. Do 3 kwietnia producenci rolni mogą składać wnioski na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Oferta skierowana jest do rolników, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Jednocześnie warto dodać, że o wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Do wzięcia są całkiem spore pieniądze, bo w tym naborze limit pomocy wzrósł do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. We wcześniejszych naborach maksymalna kwota wsparcia wynosiła 100 tys. złotych. Wprowadzono również stawki jednostkowe za budowę zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę albo też płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych (pozostałe inwestycje będą refundowane jak dotychczas). Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 proc., a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik – 60 proc. kosztów kwalifikowanych.