Ścieżki nordic walking do 18 km od Kościerzyny. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 4 - 5 marca

Ścieżki nordic walking w pobliżu Kościerzyny

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 18 km od Kościerzyny. Sprawdź, czy szlak polecany przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Kościerzyny.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zimowe klimaty

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,48 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 587 m

Suma zejść: 383 m

Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Kościerzyny

Wycieczka piesza do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dziś pogoda była wyśmienita na spacer po Kaszubach. Trasa jest łatwa do pokonania. Dojazd z Trójmiasta do Wieżycy PKM (bez stania w korkach). Śnieg tylko po kolana i dość ciepło. Polecam tą trasę.

