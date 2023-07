Ścieżki spacerowe do 18 km od Kościerzyny. Urokliwe trasy na weekend 15 - 16 lipca

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na ciekawą ścieżkę spacerową z Kościerzyny? Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny czas przejścia, i dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 18 km od Kościerzyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w pobliżu Kościerzyny proponujemy na weekend.

Ścieżki spacerowe w okolicy Kościerzyny We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 18 km od Kościerzyny, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dystans: 20,45 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podejść: 1 152 m

Suma zejść: 1 157 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Kościerzyny Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów.

Zwykle nasze wycieczki rozpoczynamy we Wdzydzach Kiszewskich, jednak tym razem nasza pętla rozpoczynała i kończyła się z maleńkiej wsi - Czarlina. Leży ona po przeciwnej stronie Jeziora Jelenie, które dość wąską rynną rozdziela obie miejscowości. Pierwszym celem naszej wędrówki był malowniczy cypel, z którego obserwować można tzw. krzyż jezior wdzydzkich. Na północ mamy tu wspomniane Jezioro Jelenie, a na południe – największe z tutejszych akwenów - Jezioro Wdzydze. Na przeciwległym brzegu wznosi się wieża widokowa, a dalej prosto rozpościera się przepiękny widok na Jezioro Gołuń. Zauroczeni pięknymi widokami pozwalamy sobie na mały popas nad brzegiem jeziora. Tego dnia świeci przepiękne słońce więc donikąd nam się nie spieszy.

Po krótkim odpoczynku udajemy się w kierunku Osady Rybackiej, gdzie przez drewniany most przedostajemy się na drugą stronę Wdy. Nieco dalej, rzeka wpływa do Jeziora Radolnego. My kontynuujemy naszą wędrówkę trzymając się brzegu jeziora, gdyż naszym celem jest malowniczy cypel zwany Gąsiorem. Choć na żadnej z map nie ma drogi wiodącej przy samym brzegu jeziora, zapewniamy, że w rzeczywistości biegnie tędy wąska ścieżynka, w sam raz na spacer. Na cyplu robimy postój na drugie śniadanie. W ruch idą kanapki, owoce, a także coś słodkiego, każdy wg własnego gustu i chęci.

Nasyceni ruszamy dalej. Żegnamy się z ogromnym akwenem tzw. Kaszubskiego Morza i zagłębiamy się w głuszy wiecznie zielonych lasów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Piękne barwy uzupełniają grządki suchych po zimie wrzosów – wrócimy tu jak będą kwitnąć, we wrześniu! Przemierzając pośród iglaków udajemy się w kierunku jezior: Lipno i Lipionko, nad którymi góruje platforma widokowa. Mniejsze jeziorko nadal pokrywa tafla lodu, na większym bliżej już do wiosny. Podziwiając cudowne widoki robimy kolejny piknik. Z plecaków ponownie wyjmujemy przygotowane w domu pyszności. Jest też herbata bądź kawa z termosu, aż ciężko ruszyć się dalej. Kolejne kilometry wiodą przez bardziej otwarte przestrzenie nad jeziorami: Słupino i Słupinko. Gdzieniegdzie jednak trzeba nadkładać drogi, wszak okazuje się, że wiele gospodarstw i prywatnych działek i dochodzi do samego brzegu, wzdłuż którego nie ma przejścia. Przepiękne widoki raczą nas za Smolarnią nad meandrami Wdy – to ostatni już etap naszej wędrówki.

Zapewne wrócimy tu niejeden jeszcze raz, gdyż we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym piękne jest o każdej porze roku, a odległość od Trójmiasta to raptem godzina jazdy samochodem.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka do źródła rzeki Raduni Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,96 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 761 m

Suma zejść: 765 m Trasę dla spacerowiczów z Kościerzyny poleca GR3miasto Radunia, to jedna z najpiękniejszych kaszubskich rzek. Z naszych wędrówek i wypadów rowerowych znamy różne jej odcinki i oblicza. Najpiękniejszym jest jej przełom, kiedy rzeka płynie głębokim jarem. Interesujące są także odcinki, na których zobaczyć można nadal funkcjonujące elektrownie wodne i zabytki hydrotechniczne. Za nami jednak wycieczka, w towarzystwie ciekawego człowieka - Jana Sabały, geografa i miłośnika wszelakich wojaży, który zaprowadził nas do samego źródła rzeki.

Całkowita długość Raduni wynosi 103,2 km. Jest ona lewym dopływem Motławy, która to z kolei wpada do Zatoki Gdańskiej. Źródło rzeki znajduje się w obniżeniu terenu, ok. 700 metrów na południowy zachód od Jeziora Stężyckiego, na wysokości 165 m n.p.m. Radunia przepływa przez kompleks jezior zwanych „Kółkiem Raduńskim” Pojezierza Kaszubskiego. Następnie płynie poligeniczną doliną składającą się z czterech odcinków basenowych, trzech przełomowych oraz odcinka w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Radunia ma tu cechy rzeki o charakterze podgórskim, m.in. spadek sięgający 6,80‰ w Przełomie Babidolskim. Do Motławy uchodzi na Żuławach Gdańskich w okolicy miejscowości Krępiec (pod Gdańskiem) przy polderze o poziomie -1,3 m n.p.m., mając koryto odpowiednio podniesione ponad depresję do poziomu ok. 0,5 m n.p.m. Najpiękniejszym odcinkiem rzeki jest Jar Raduni. Rzeka płynie tu głębokim na kilkanaście metrów wąwozem meandrując wśród licznych wzniesień. Obszar ten objęty jest rezerwatem przyrody.

W latach 1910-1937 zbudowano na Raduni osiem elektrowni wodnych o łącznej mocy 14 MW. Elektrownie te, czynne do dnia dzisiejszego, są cennymi zabytkami przedwojennej architektury przemysłowej, udostępnianymi do zwiedzania. Wnętrza siłowni w dużej mierze zachowały oryginalne wyposażenie. W latach 70. XX wieku cukrownia Pruszcz zbudowała na rzece jaz, zachowany do dnia dzisiejszego.

Chcąc zapoznać się z elektrowniami wodnymi na Raduni warto wybrać się na wycieczkę rowerową (nasza relacja): Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wieżyca i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,29 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 210 m

Suma podejść: 487 m

Suma zejść: 432 m Trasę dla spacerowiczów z Kościerzyny poleca Max_c74 Wycieczka piesza na punkt widokowy Wieżyca. Trasa jest łatwa do pokonania. Sporo ładnych widoków i cisza, która pozwala odpocząć. Polecam to miejsce zanim narciarze się obudzą.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kościerzyny

Czy warto chodzić na spacery? Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

