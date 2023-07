„Shrek” w nowej odsłonie. Zapraszamy na wyjątkowy spektakl 13 lipca do Wdzydz, a także 14 lipca do kina „Remus”

W tym roku nabór uczestników trwał 10 godzin, a i tak nie wszyscy się mogli dostać. Mamy 43 osoby, przepraszam aktorów, bo za to, co pokażą na scenie, takie miano im się należy.

Szykuje się wielkie, teatralne wydarzenie w naszym regionie! Jubileusz 15-lecia istnienia Pana autorskich warsztatów. To zobowiązuje… Oczywiście! Zdałoby się zacytować słynną piosenkę... „15 lat minęło jak jeden dzień”- rzeczywiście tyle tytułów zrealizowaliśmy, tyle wspaniałych tańców, wiele pięknych piosenek, a ilu uczestników? Trudno byłoby zliczyć. W tym roku myślę, że jubileusz wymaga wyzwania, więc je podejmujemy! Będzie to „SHREK” w nowej odsłonie, z nową, barwną choreografią i świetnymi piosenkami, nie mówiąc o nowatorskim scenariuszu, przy pisaniu którego pomagała mi absolwentka naszych warsztatów - Iza Flisikowska.

A i opieka jest cudowna. Agata Kaczmarek - aktorka i ceniony pedagog w Kościerzynie - Mirka Krocz, no i... baza, czyli Dom Wczasowy „Helena” we Wdzydzach, bez którego nie wyobrażam sobie naszych „Krzysztofików”. Moja rola? Piszę scenariusz, reżyseruję i można powiedzieć, że pracę tej grupy „sklejam” w całość.

Proszę powiedzieć, gdzie taki „klej” można znaleźć? To lata pracy i doświadczenia. A poza tym, co najważniejsze, trzeba mieć pasję i kochać tę młodzież. Proszę sobie wyobrazić, że na tegorocznych warsztatach jest nastoletnia uczestniczka, której ciocia przed laty była jako... uczestnik na moich pierwszych, podobnych warsztatach, jakie były organizowane na Kaszubach. Zmiana pokoleniowa - tylko ja się nie zmieniam (śmiech), bo młodzi ludzie dają energię i siłę.

To tylko trzeba dbać o kondycję , patrzeć, a 20 -stka stuknie „Krzysztofikom”. Czy coś spektakularnego na obecny spektakl Pan przygotował? Mogę jedynie zdradzić, że w „SHREKU” wystąpi cała kadra, ale nie tylko kłaniając się na zakończenie. Gramy tam swoje role. To tak jak przed laty, kiedy robiłem dyplom w Szkole Filmowej w Łodzi, nasz opiekun i profesor - Jan Machulski - wystąpił z nami na scenie. Myślę, że jubileusz zobowiązuje, a poza tym to się należy naszym młodym aktorom. Dajemy im w ten sposób sygnał, że cenimy ich pracę i zaangażowanie.

Kiedy i gdzie premiery?

Zapraszamy 13 lipca do Wdzydz na scenę plenerową o godz.19, a dnia następnego, czyli 14 lipca do kina „Remus” o godz.18. We wrześniu grać będziemy jak to dawniej bywało, dla uczniów kościerskich szkół. I na zakończenie. Pragnę wszystkim podziękować, którzy nam w różnym stopniu pomagają. Lista byłaby bardzo długa i zajęła kilka stron gazety, dlatego pozwolę sobie na skrót ( a oni będą wiedzieć !) Dziękuję Wam Kochani, za Wasze dobre dla młodzieży serce!