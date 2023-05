Skarga prokuratury do Sądu Najwyższego w Warszawie po wyroku w sprawie Waldemara Bonkowskiego

W grudniu 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił i skierował do ponownego rozpoznania sprawę Waldemara Bonkowskiego, skazanego m.in. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Sprawa tym samym miała wrócić do Kościerzyny, ale tak się nie stało...

Waldemar Bonkowski usłyszał wyrok

W kwietniu 2022 roku Waldemar Bonkowski usłyszał wyrok przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie. Sąd uznał go za winnego znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Mężczyzna miał również zapłacić 20 tys. zł nawiązki na rzecz schroniska i przez 5 lat nie będzie mógł posiadać zwierząt. - Wymierzając karę jednego roku pozbawienia wolności sąd przyjął jako okoliczności obciążające znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu - mówiła sędzia Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska. - Z uwagi na rodzaj i charakter dobra naruszonego przestępstwem jakim jest zdrowie i życie indywidualnie oznaczonego zwierzęcia. Za okoliczności łagodzące sąd przyjął dotychczasową niekaralność sądową oskarżonego. Mając na względzie sposób zachowania się sprawcy, warunki i właściwości osobiste oskarżonego, sąd uznał, iż istnieje w stosunku do niego pozytywna prognoza kryminologiczna na przyszłość i warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary jednego roku pozbawienia wolności na okres trzech lat próby i oddał go w tym okresie pod dozór kuratora.



Wyrok, który zapadł przed sądem, był łagodniejszy, niż żądała prokuratura. Śledczy domagali się dla Waldemara Bonkowskiego kary bezwzględnego więzienia na rok i dziesięć miesięcy.

Prokuratura zarzucała Bonkowskiemu, że 30 marca 2021 roku przywiązał swojego psa do haka samochodu, pies nie nadążał za pojazdem, czego skutkiem była jego śmierć. Zdarzenie zarejestrował kamerką samochodową jeden z kierowców, a sprawą zajęła się policja. Podczas rozpoczęcia procesu Waldemar Bonkowski zdecydowanie odpierał zarzuty prokuratury. W wyjaśnieniach opowiedział ze szczegółami o tym, jak doszło do tragicznych wydarzeń. Były senator podkreślał, że w tym czasie borykał się z chorobą. Nie miał siły ani możliwości, aby potężne zwierzę o wadze ok. 90 kilogramów wsadzić do samochodu. Jego zdaniem, nie było innej możliwości, jak na smyczy przywiązanej do haka doprowadzić psa na posesję.

Podczas rozprawy prokurator podkreślała, że oskarżony w toku postępowania nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu i umniejszał swoją rolę, w żaden sposób nie wyrażał też skruchy w związku z tym co się stało. Co więcej podejmował też działania zmierzające do utrudnienia prowadzenia postępowania.

Do sądu wpłynęło 5 odwołań od wyroku, który wydała sędzia Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska. Ostatecznie w grudniu 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Według sądu, opinia biegłych z zakresu weterynarii dotycząca przyczyn zgonu psa, jest obarczona wadami, które wymagają wyjaśnienia - szczególnie jeśli chodzi o to, kiedy i w jaki sposób doszło do obrażeń i śmierci psa. To - zdaniem sądu - nie zostało wyjaśnione w postępowaniu w pierwszej instancji.

Sprawa miała trafić ponownie do Sądu Rejonowego w Kościerzynie, ale tak się nie stało z ważnego powodu. - 3 marca 2023 r. wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania (art. 539a k.p.k.) - informuje Tomasz Adamski, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. - Skargę z aktami w dniu 24.04.2023 r. przesłano do Sądu Najwyższego w Warszawie. Do czasu rozpoznania skargi przez Sąd Najwyższy sprawa nie będzie się toczyć przed sądem rejonowym.

