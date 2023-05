Sporo ofert pracy sezonowej, mało chętnych. W branży gastronomicznej zmiany. Klienci, organizując imprezy, mocno liczą koszty

Praca sezonowa na Kaszubach

W pow. kościerskim branża restauracyjna i hotelarska ostro przygotowuje się do sezonu , a to oznacza, że pracodawcy już od kilku tygodni poszukują pracowników. Zdecydowanie łatwiej im znaleźć osoby, które będą pracowały dorywczo na umowę zlecenie. Niestety dość spory problem jest z wykwalifikowanymi osobami . Brakuje kucharzy, kelnerów, czy też konserwatorów, którzy rzeczywiście znają się na swojej pracy i mają doświadczenie.

- Jestem studentką i od lat w wakacje pracuję - mówi Joanna Liskowska z Kościerzyny. - Mam dość ograniczone możliwości przez to, że w grę wchodzi tylko praca sezonowa. Do wyboru mam restauracje, hotele czy sklepy w miejscowościach turystycznych. W tym roku jadę pracować na Hel. Praca latem w restauracji nie jest łatwa, ale to szansa, żeby zarobić.

- Często osoby, które przychodzą na tzw. dzień próbny, nie są przyzwyczajone do pracy, po kilku godzinach narzekają na ból kręgosłupa, czy też chcą pracować w określonych ramach czasowych „od - do”. Niestety, w naszej branży jest trudno o takie jednoznaczne określenie godzin, bo bywa, że czasami trzeba zostać nieco dłużej - mówi Katarzyna Muchowska, właścicielka hotelu Wrota Kaszub w Starej Kiszewie, położonego na pograniczu malowniczych i urokliwych Kaszub i Kociewia. - Mimo wszystko zgłaszający się do nas pracownicy i tak lepiej sobie radzą niż obcokrajowcy, którzy chcieliby pracować zaledwie przez kilka godzin i zazwyczaj przykładają się do tej pracy nieco mniej sumiennie.

Podobnie w powiecie kartuskim

Właściciele restauracji wprost mówią , że wykwalifikowanych pracowników nie tyle trudno jest znaleźć, co na dobrą sprawę ich nie ma. Wszystko to ciągnące się za nami efekty pandemii COVID-19.

- Trudno mówić o wykwalifikowanych osobach w momencie, kiedy jesteśmy po pandemii, gdzie restauracje i obiekty hotelarskie były wszystkie pozamykane. Gdzie ludzie, którzy do tej pory pracowali w branży, poszli w innych kierunkach - nie czekali na to, że będziemy ponownie się otwierać - zauważa Mirosław Socha, właściciel Hotelu pod Orłem w Kartuzach.



W tej chwili nabory opierają się na pracownikach nowych, wymagających przyuczenia. Jednocześnie też istnieje ogromna niepewność, czy po szkoleniu takie osoby pozostaną w pracy.

- Te osoby są bardzo różne od tych, które do tej pory w branży restauracyjnej pracowały. Mają stosunkowo wysokie oczekiwania finansowe, a w zamian za to nie oferują tego samego profesjonalizmu. I to jest problem - dodaje Mirosław Socha. - My szkolimy te osoby przez dłuższy czas i niekoniecznie wiemy, czy coś z tego wyjdzie. Ale angażujemy się po to, żeby tych pracowników w jakiś sposób zdobyć. Niektórzy przychodzą na tydzień, dwa i rezygnują...