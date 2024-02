Sprawca, który potrącił Radosława Flisikowskiego, pozostanie w areszcie

Pomimo reanimacji i walki lekarzy, 48-letni poszkodowany zmarł w szpitalu. Kierowca trafił do aresztu. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty.

- Zarzut, który usłyszał kierujący samochodem dotyczy naruszenia umyślnie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez prowadzenie pojazdu pod wpływem amfetaminy, w wyniku czego doszło do nieumyślnego spowodowania wypadku. Kierujący nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącemu przez to przejście pieszemu i potrącił go. Pieszy doznał obrażeń, w następstwie których zmarł - mówi Grażyna Wawryniuk.

W związku ze zmianą przepisów, która miała miejsce 1 października 2023 r., za to przestępstwo 43-letniemu kierowcy z powiatu kartuskiego grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności, jednak na czas nie krótszy niż 5 lat.