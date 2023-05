Stara Kiszewa mocno rozkopana! Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 214. Kierowców czekają utrudnienia ZDJĘCIA

Remont drogi w Starej Kiszewie

Stara Kiszewa mocno się zmienia za sprawą modernizacji drogi wojewódzkiej nr 214. Inwestycja jest realizowana etapami, a to oznacza, że utrudnienia w ruchu już od dłuższego czasu dają się we znaki mieszkańcom i kierowcom. O ile droga w centrum została wyremontowana już nieco wcześniej, o tyle kolejny etap właśnie jest realizowany. A to dla kierowców oznacza konieczność stania na światłach. Planując przejazd przez miejscowość warto przeznaczyć na to nieco więcej czasu.

Jedno jest pewne, inwestycja była koniecznością, bo droga była w nie najlepszym stanie.