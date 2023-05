Stara zabytkowa mleczarnia w Kościerzynie była mocno zrujnowana. Teraz nie ma po niej śladu ZDJĘCIA

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (OSM) w Kościerzynie

Przy ul. Dworcowej 42 w Kościerzynie działała mleczarnia. Jej funkcjonowanie było związane z zakładem w Skarszewach, który powstał w 1894 roku, a produkcję rozpoczął w 1895 roku. Główne produkty, jakie tu powstawały, to sery i masło. W 1937 r. nastąpiło przyłączenie się innych okolicznych mleczarni do Spółdzielni w Skarszewach, a skarszewska mleczarnia stała się największym zakładem w okolicy. Jak się okazuje, w 1972 r. miało miejsce połączenie Spółdzielni z OSM Kościerzyna; zakład w Skarszewach stał się oddziałem produkcyjnym powstałej spółdzielni z siedzibą w Kościerzynie. Tak też kościerska mleczarnia funkcjonowała przez wiele lat aż do 1990 roku. Wówczas nastąpiło odłączenie od OSM Kościerzyna i ponowna rejestracja Spółdzielni Mleczarskiej w Skarszewach.