Strażacy świętowali podczas pikniku w Kornem w gm. Kościerzyna. Były zawody i wielka integracja! ZDJĘCIA Edyta Łosińska-Okoniewska

Dzień Strażaka to ważne święto w kalendarzu. Pozwala docenić pracę druhów, którzy na co dzień ratują ludzkie życie i mienie. W Kornem w gm. Kościerzyna spotkali się przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, by wziąć udział w pikniku z atrakcjami.