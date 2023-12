Strażacy z Lubieszyna mają nowy wóz. Wcześniej do akcji jeździli ponad czterdziestoletnim, wysłużonym jelczem

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo z 2008 roku, który uprzednio służył Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Zastąpił ponad czterdziestoletni, wysłużony pojazd marki Jelcz.

To było wielkie wydarzenie w gminie Liniewo. Przy dźwięku syren wozów strażackich i odpalonych flarach nastąpiło oficjalne wprowadzenie wozu do strażnicy OSP w Lubieszynie. Wydarzenie to miało bardzo doniosły charakter i oprócz zaproszonych gości zgromadziło mnóstwo mieszkańców. Pierwsza część spotkania odbyła się za Remizą Strażacką i objęła: powitanie wszystkich gości, odśpiewanie czterech zwrotek hymnu, oficjalne przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego oraz poświecenie samochodu. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do sali OSP, gdzie głos zabrali nie tylko zaproszeni goście, ale również organizatorzy tego przedsięwzięcia.

Dlaczego warto być strażakiem w OSP?

To decyzja, która przynosi wiele wartości i korzyści. Przede wszystkim, jako strażak, masz szansę bezpośrednio pomagać innym w sytuacjach kryzysowych, od pożarów po wypadki i sytuacje awaryjne. Działając lokalnie, wpływasz na bezpieczeństwo i dobro społeczności, w której mieszkasz.

Praca w OSP to również nieustanny rozwój umiejętności. Uczestniczysz w szkoleniach z zakresu ratownictwa, pierwszej pomocy, obsługi specjalistycznego sprzętu, co przyczynia się do osobistego i zawodowego rozwoju. Współpraca w zespole jest kluczowym elementem strażackiego doświadczenia, co buduje umiejętności pracy grupowej i silne więzi z innymi członkami społeczności.

Bycie strażakiem oznacza także wysoki poziom odpowiedzialności i dyscypliny. To doświadczenie, które kształtuje charakter i poczucie obowiązku wobec innych. Emocjonalna satysfakcja płynąca z ratowania życia i pomagania innym w trudnych sytuacjach stanowi ważny aspekt tej służby. Zostać strażakiem to również uczestnictwo w społeczności, gdzie nawiązujesz nowe kontakty, budujesz przyjaźnie i uczestniczysz w różnych wydarzeniach społecznych. To powód do dumy z przynależności do ochotniczej służby, która ma głęboki wpływ na lokalną społeczność. W sumie, bycie strażakiem OSP to nie tylko służba, to także szansa na zaangażowanie się dla dobra innych, rozwijanie się i budowanie silnych więzi społecznych.

Wideo Aktywiści znaleźli sposób na pozbycie się samochodów w miastach.