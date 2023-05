Strażacy z powiatu kościerskiego walczyli z pożarami lasów w Szenajdzie i w Wielu ZDJĘCIA

Pożary lasów w powiecie kościerskim

Zarówno w lasach jak i na polach jest bardzo sucho, a to sprzyja pożarom. Tym razem strażacy walczyli z ogniem w Szenajdzie, gdzie palił się las. To już kolejna ich interwencja w ciągu zaledwie jednego dnia. Do południa brali udział w akcji w Wielu, gdzie doszło do uszkodzenia linii energetycznej, a to zapoczątkowało pożar.

Tymczasem w godzinach popołudniowych zostali wezwani do Szenajdy. Tam również palił się las, jednak przyczyna wybuchu pożaru nie została jak na razie ustalona.