Strażacy żegnają 18-latka z gminy Nowa Karczma, który zginął w wypadku w Grabówku w pow. kościerskim

Mieszkańcy powiatu kościerskiego nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się w nocy z soboty na niedzielę w niewielkiej miejscowości na terenie gminy Nowa Karczma. W tragicznym wypadku życie straciło dwóch nastolatków. 18-latka we wzruszającym wpisie żegnają strażacy OSP KSRG Nowa Karczma. Jak się okazuje, chłopak chciał wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej, by pomagać innym.

- Dnia 1 października, w godzinach nocnych odszedł kandydat na strażaka naszej jednostki, rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje. Niech święty Florian czuwa nad Tobą - napisali strażacy na swoim profilu na Facebooku.