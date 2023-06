Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościerzynie po gruntownym remoncie. Skorzystają pacjenci i personel ZDJĘCIA

Szpital w Kościerzynie po modernizacji

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościerzynie przeszedł gruntowną modernizację. Właśnie zakończono jego rozbudowę i udało się wyposażyć go w nowy sprzęt. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne na obszarze powiatu kościerskiego i ościennych.

- To duża radość, gdy pracuje się w ministerstwie zajmującym się programowaniem perspektywy unijnej i przygotowaniem wskaźników dla wydawania funduszy europejskich, kiedy można zobaczyć jak ta praca przekłada się na konkret. Polska jest podwójnym liderem jeśli chodzi o europejskie fundusze pod względem ich pozyskiwania jak i sprawności w ich wydawaniu - mówi Marcin Horała wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. - Oczywiście SOR to nigdy nie będzie takie miejsce, do którego ludzie będą chętnie przybywali, ale myślę, że w szpitalu w Kościerzynie dzięki inwestycji ta konieczność będzie dużo mniej przykra.

Kościerski SOR odwiedziły także przedszkolaki, które zachęcano do dbania o zdrowie, a jeśli mimo wszystko zacznie ono szwankować, by nie bały się wizyty w szpitalu. Jak podkreślała prezes placówki, lekarze i pielęgniarki są tu po to by im pomóc. Na koniec maluchom wręczono upominki.