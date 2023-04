Ta restauracja w Starej Kiszewie była hitem w PRL! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia wnętrz z lat 70. w restauracji "Nad Wierzycą" ZDJĘCIA Edyta Łosińska-Okoniewska

Jak wyglądały wnętrza w latach 70.? Tego możemy dowiedzieć się za sprawą zdjęć restauracji "Nad Wierzycą" w Starej Kiszewie. Widać na nich m.in. meble i dekoracje ścienne Stara Kiszewa w obiektywie/Facebook Zobacz galerię (9 zdjęć)

Wnętrza PRL powracają w wielkim stylu w 2023 roku. To jeden z chętniej wybieranych trendów urządzania domów i restauracji. Zobaczcie, jak wyglądały wnętrza w latach 70. Zajrzeliśmy do archiwalnych zdjęć z restauracji "Nad Wierzycą" w Starej Kiszewie. Malunki na ścianach, szachownica na podłodze, a do tego barwna mozaika na tarasie. To było wyjątkowe miejsce.