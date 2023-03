Targi ogrodnicze w Lubaniu to święto wszystkich miłośników ogrodów! Tego wydarzenia nie można przegapić

Kwiaty, krzewy i drzewka ozdobne zarówno rodzime, jak i nieco bardziej egzotyczne będzie można kupić w Lubaniu podczas Targów Ogrodniczo-Pszczelarskich. W tym roku 1-2 kwietnia odbędzie się trzynasta już edycja tego wydarzenia. To właśnie wówczas plac handlowy zamieni się w jeden wielki ogród.

Lubańskie targi słyną z różnorodności. I choć wiodącym ich tematem są rośliny, to zwykle można tu kupić także ubrania, meble i inne przedmioty, niekoniecznie do ogrodu. Nic dziwnego, że co roku odwiedzają je tysiące osób z całego Pomorza.