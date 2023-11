Te małżeństwa zasługują na medal! W Kościerzynie 30 par świętowało złote gody!

Te małżeństwa z całą pewnością mają powody do świętowania. Od 50 lat razem idą przez życie i w tym roku świętowały złote gody. To wydarzenie wymaga szczególnej oprawy. Nic zatem dziwnego, że fakt ten doceniły władze miasta, które 30 "złotym parom" wręczyły medale prezydenta.

- Jubileusze są doskonałą okazją do świętowania i refleksji nad mijającymi latami. A 50. rocznica ślubu, czyli złote gody, to naprawdę wyjątkowy moment w życiu małżeństwa - mówi Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. - To pięćdziesiąt lat pełnych miłości, poświęcenia i wspólnie przetrwanych wyzwań. To czas, w którym para świętuje pięć dekad wspólnego życia, wzajemnej miłości i zaufania.