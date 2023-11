Tomasz Filoda, lekarz dentysta, który pracował w Kościerzynie ciężko zachorował. Potrzebna jest pomoc

Pan Tomasz został zakwalifikowany do leczenia immunoterapią w Niemczech. Po 6 tygodniowej radio i chemioterapii, ma się rozpocząć terapia dodatkowym lekiem z Niemiec, który hamuje rozwój nowotworu. Jego cena jest jednak bardzo wysoka. Już nawet suplementacja środkami ochronnymi, wzmacniającymi i wspomagającymi proces zdrowienia jest we własnym zakresie i na własny koszt, a wydatki te są niemałe.

- Mamy już dokładny plan leczenia. Tomkowi wykonano dokładne badania krwi, żeby sprawdzić, na co guz jest wrażliwy - dodaje Pani Aleksandra. - Zaczynamy atak immunoterapią i hypertermią już 5.12.2023. Tomek będzie już po drugiej chemii uzupełniającej i zostaną pobrane komórki do szczepionki z onkolitycznym wirusem. Profesor dał nam zielone światło do ataku guza z każdej możliwej strony. Niestety koszt terapii immunologicznej to ok 150 tys. euro (6 pobytów tygodniowych w Kolonii) plus koszt leku (8 tys. euro na miesiąc). Bez Waszej pomocy nie udźwigniemy kosztów leczenia Tomka. Dziękuje Wam za wszystko, co robicie dla Tomka.