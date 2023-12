Trasy na rower do 18 km od Kościerzyny. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Kościerzyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Kościerzyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Kościerzyny proponujemy na weekend.

Rowerem z Kościerzyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Kościerzyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w Kościerzynie ma być -3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Kościerzynie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 21%. 🚲 Trasa rowerowa: Krótka pętelka po Wdzydzkim Parku Krajobrazowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,22 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 306 m

Suma zjazdów: 308 m Rowerzystom z Kościerzyny trasę poleca GR3miasto Za nami czwarty Rodzinny Piknik Rowerowy. Grupa Rowerowa 3maisto, która była jego organizatorem, tym razem zaprosiła uczestników przejażdżki w przepiękne rejony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Na liczącą 24 km trasę, skierowaną przede wszystkim do maluchów, wybrały się nie tylko rodziny, ale także osoby które gustują w spokojniej jeździe i aktywnym wypoczynku na łonie natury. Na zakończenie rowerowej przygody organizatorzy wręczyli uczestnikom ciekawe mapy turystyczne okolic jezior wdzydzkich. Dla uzupełnienia kalorii wszyscy posilili się lokalnymi wypiekami oraz sokiem, a chętni upiekli kiełbaski na ognisku. Rodzinny piknik trwał do późnych godzin popołudniowych w przepięknej scenerii akwenów tzw. Kaszubskiego Morza.

Bliskie sąsiedztwo malowniczych jezior i leśnej głuszy urozmaica ten krajobraz, sprawiając, że możemy jeszcze bardziej zagłębić się w przyrodzie i poznać jej kwintesencję. Na trasie naszej wycieczki zobaczyliśmy kilka ciekawych miejsc wypoczynku, które można wykorzystać podczas rodzinnych pikników za miastem.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Rowerowy Pętla Schodno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,34 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 332 m

Suma zjazdów: 333 m Trasę dla rowerzystów z Kościerzyny poleca GR3miasto Pętla Schodno to przyrodnicza trasa rowerowa wytyczona w północnej części Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Oznakowany kolorem żółtym szlak rozpoczyna się przy Zielonej Szkole w Schodnie. Pętla wraz z dziesięcioma przystankami edukacyjnymi liczy 20 km. Szlak wiedzie leśnymi duktami i drogami gruntowymi przez gęste bory urozmaicone licznymi śródleśnymi jeziorkami i torfowiskami. Gdzieniegdzie z oddali widać także większe akweny jak: Jezioro Słupinko, Radolne, Jelenie, Białe oraz Schodno. Na jednym z odcinków szlak umożliwia odbicie na oznakowany kolorem czarnym łącznik, którego celem są Wdzydze Kiszewskie.

Szczegółowa relacja z pełnym oznakowaniem na stronie GR3miasto: Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Kaszuby - Szwajcaria Kaszubska - Dzień 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 191 m

Suma podjazdów: 812 m

Suma zjazdów: 808 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Kościerzyny Drugi dzień weekendowego rowerowego rajdu po kaszubach miał nieco inną tematykę. Pierwszy to głównie krajobrazy i malownicze widoki kaszubskich jezior widzianych ze wzgórz. W drugim dniu do tego co było w pierwszym dodalismy jeszcze kilka miejsc nierozerwalnie łączących się z kulturą i historią tego regionu.

Dzień zaczynamy od mozolnej wspinaczki na Wieżycę. Widoki z wieży widokowej na szczycie góry rekompensują wysiłek jaki trzeba włożyć żeby tam wjechać. Zjazd to już sama przyjemność, ale koniecznie trzeba ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ i zwracać uwagę na turystów wchodzących na Wieżycę pieszo. Kolejne miejsce warte uwagi to CEPR (Centrum Edukacji i Promocji Regionu). To miejsce, które powstało z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy. Warto je odwiedzić i spraawdzić na własnej skórze jak działa na nas obecność w domu do góru nogami. Poza tym w CEPRze z bliska można poznać historię Polaków zesłanych w głąb Rosji. CEPR to miejsce inne od wszystkich miejsc historyczno - kolturowych. JEdni będą niem zachwyceni i nni z kolei uznają je za przesycone kiczem. Bez względu na zdanie warto je odwiedzić choćby, żeby zobaczyć najdłuższą deskęna świecie. W dalszym ciągu kaszubskiej wędrówki przemieszczamy się do Sikorzyna, gdzie swój dom miał Józef Wybicki - niewielki dwór położony jest w środku klimatycznego, starego parku. Z Sikorzyna wzdłuż brzegu Jeziora Dąbrowskiego przez Stężycę, Betlejem docieramy do lasów otaczających Węsiory. To właśnie tam archeolodzy odkryli pozostałości po dawnej kulturze Gotów. Kamienne kręgi i kurhany skryte w lasie nad brzegiem Jeziora Długie podobno kryją w sobie magiczne moce i energię. Czy tak jest musicie sprawdzić sami... Z Węsior częściowo gruntowe, a częsciowo asfaltowe drogi lokalne doprowdziły nas znów na d brzeg Jezior Raduńskich. Dalej już pozostał tylko odcinek przez Smokowo i okoliczne wzgórza do Krzesznej gdzie zlokalizowana była baza rajdu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Kaszebsko Stegna (Szymbark - Stężyca) - Rowerowy czerwony ver. 2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 18,04 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 582 m

Suma zjazdów: 664 m JJ_Active poleca trasę rowerzystom z Kościerzyny

Trasa prowadzi przez malownicze tereny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w gminie Stężyca. Są to tereny o wybitnych walorach krajobrazowych, obejmujące m.in. pasmo Wzgórz Szymbarskich z najwyższym szczytem Wieżycą (329 m npm charakteryzują się bogactwem jezior, lasów, stąd bierze swój początek rzeka Radunia. Tutaj znajdują się najciekawsze miejsca na Kaszubach jak: Wieża Widokowa na Wieżycy, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Ogród Botaniczny w Gołubiu, dworek Wybickich w Sikorzynie, cmentarzysko kurhanowe w Uniradze. Szymbark – Krzeszna - odcinek bardzo trudny

Krzeszna – Stężyca - odcinek średnio trudny

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bezdrożami dookoła jezior wdzydzkich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,76 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 717 m

Suma zjazdów: 755 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Kościerzyny

Wycieczka bezdrożami dookoła jezior wdzydzkich chodziła mi po głowie już od dłuższego czasu. Wprawdzie, wokół akwenu wiedzie oznakowany szlak rowerowy, jednak ten w dużej mierze oddala się od brzegu. Chcąc mieć bliższy kontakt z akwenem trzeba liczyć się z licznymi trudnościami i mocnej terenowej jeździe. To z pewnością temat dla wprawionych w boju rowerzystów, miłośników MTB. Pokonana przez nas trasa nie należała do wycieczek rekreacyjnych: Miejscami wiodła wąskimi, niemalże karkołomnymi ścieżkami, których pokonanie nie było łatwe. Aby wycieczka nie była ekstremalną przeprawą, ani walką o życie, trzeba mieć dobrze opanowaną technikę jazdy, a przede wszystkim równowagę. Przedzierający się stromą krawędzią jeziora leśny dukt, szybko zweryfikuje nasze umiejętności jazdy w terenie – wiedzą o tym Ci, którzy po kilku kilometrach zmuszeni byli odpuścić dalszą jazdę. Na trudność pokonania tej trasy z pewnością wpłynęła także niezbyt korzystna pogoda. Tego dnia, przez cały dzień padał deszcz, a temperatura wahała się w granicach od 3 do 5 stopni Celsjusza.

Układając trasę, zależało mi aby tak ją poprowadzić, by w momentach przecięcia ruchliwych szos, można było przejechać bez większego kontaktu z blacho smrodami, co widać na załączonym śladzie GPS.

Nawiguj

