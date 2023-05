Trasy nordic walking do 18 km od Kościerzyny. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 27 - 28 maja

Szukasz ciekawych tras do nordic walking niedaleko Kościerzyny? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać w okolicy Kościerzyny na nordic walking. Na ten weekend wybraliśmy ścieżki w odległości do 18 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking z Kościerzyny We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 18 km od Kościerzyny. Zobacz, czy ścieżka polecana przez kogoś innego odpowiada również Tobie. Przed drogą upewnij się, jaka będzie pogoda w Kościerzynie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wdzydzki Park Krajobrazowy / pętla z Czarliny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,45 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podejść: 1 152 m

Suma zejść: 1 157 m GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Kościerzyny Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów.

Zwykle nasze wycieczki rozpoczynamy we Wdzydzach Kiszewskich, jednak tym razem nasza pętla rozpoczynała i kończyła się z maleńkiej wsi - Czarlina. Leży ona po przeciwnej stronie Jeziora Jelenie, które dość wąską rynną rozdziela obie miejscowości. Pierwszym celem naszej wędrówki był malowniczy cypel, z którego obserwować można tzw. krzyż jezior wdzydzkich. Na północ mamy tu wspomniane Jezioro Jelenie, a na południe – największe z tutejszych akwenów - Jezioro Wdzydze. Na przeciwległym brzegu wznosi się wieża widokowa, a dalej prosto rozpościera się przepiękny widok na Jezioro Gołuń. Zauroczeni pięknymi widokami pozwalamy sobie na mały popas nad brzegiem jeziora. Tego dnia świeci przepiękne słońce więc donikąd nam się nie spieszy.

Po krótkim odpoczynku udajemy się w kierunku Osady Rybackiej, gdzie przez drewniany most przedostajemy się na drugą stronę Wdy. Nieco dalej, rzeka wpływa do Jeziora Radolnego. My kontynuujemy naszą wędrówkę trzymając się brzegu jeziora, gdyż naszym celem jest malowniczy cypel zwany Gąsiorem. Choć na żadnej z map nie ma drogi wiodącej przy samym brzegu jeziora, zapewniamy, że w rzeczywistości biegnie tędy wąska ścieżynka, w sam raz na spacer. Na cyplu robimy postój na drugie śniadanie. W ruch idą kanapki, owoce, a także coś słodkiego, każdy wg własnego gustu i chęci.

Nasyceni ruszamy dalej. Żegnamy się z ogromnym akwenem tzw. Kaszubskiego Morza i zagłębiamy się w głuszy wiecznie zielonych lasów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Piękne barwy uzupełniają grządki suchych po zimie wrzosów – wrócimy tu jak będą kwitnąć, we wrześniu! Przemierzając pośród iglaków udajemy się w kierunku jezior: Lipno i Lipionko, nad którymi góruje platforma widokowa. Mniejsze jeziorko nadal pokrywa tafla lodu, na większym bliżej już do wiosny. Podziwiając cudowne widoki robimy kolejny piknik. Z plecaków ponownie wyjmujemy przygotowane w domu pyszności. Jest też herbata bądź kawa z termosu, aż ciężko ruszyć się dalej. Kolejne kilometry wiodą przez bardziej otwarte przestrzenie nad jeziorami: Słupino i Słupinko. Gdzieniegdzie jednak trzeba nadkładać drogi, wszak okazuje się, że wiele gospodarstw i prywatnych działek i dochodzi do samego brzegu, wzdłuż którego nie ma przejścia. Przepiękne widoki raczą nas za Smolarnią nad meandrami Wdy – to ostatni już etap naszej wędrówki.

Zapewne wrócimy tu niejeden jeszcze raz, gdyż we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym piękne jest o każdej porze roku, a odległość od Trójmiasta to raptem godzina jazdy samochodem.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wieżyca i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,29 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 210 m

Suma podejść: 487 m

Suma zejść: 432 m Amatorom nordic walking z Kościerzyny trasę poleca Max_c74

Wycieczka piesza na punkt widokowy Wieżyca. Trasa jest łatwa do pokonania. Sporo ładnych widoków i cisza, która pozwala odpocząć. Polecam to miejsce zanim narciarze się obudzą.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Góra Wieżyca i sąsiadujące wzgórza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,9 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podejść: 804 m

Suma zejść: 801 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Kościerzyny

Choć Trójmiasto od Wzgórz Szymbarskich dzieli raptem kilkadziesiąt kilometrów, klimat obu obszarów zdecydowanie różni się. Gdy Trójmiejski Park Krajobrazowy tonie w szaro burych barwach nie oznacza wcale, że równie ponuro będzie w okolicach Góry Wieżycy. Pomimo niewielkiej wysokości wzgórza, mamy tu do czynienia z mikroklimatem przypominającym górski. Tak też było podczas ostatniej naszej wędrówki przez najwyższe wzniesienia Niżu Polskiego. To niesamowite jak pogoda zmienia się wraz z wysokością terenu. Góra Wieżyca to najwyższe wzniesienie morenowego pasma Wzgórz Szymbarskich. Jej szczyt mierzy 328,7 m n.p.m. Na wierzchołku góry usadowiono 35 metrową platformę widokową, z której rozpościerają się malownicze widoki na zalesione wzgórza, które wznoszą się nad jeziorami raduńskimi. Wg informacji turystycznej wieża czynna jest w okresie od maja do października. Jednak w dniu naszej wędrówki, z uwagi na przepiękną zimową scenerię też można było wejść na górę.

Z najwyższym ze wzniesień sąsiadują także inne góry, których wierzchołki mierzą nawet 315 m n.p.m.m, jak np.: Góra Szwedzka. Lasy są tu gęste i miejscami sprawiają wrażenie tajemniczych. Z pewnością wędrując lokalnymi leśnymi duktami można odetchnąć od zgiełku miasta. Pokonana przez nas trasa zataczała pętlę z dworca kolejowego w Wieżycy. Choć dystans był niewielki niektóre odcinki były dość wymagające, w szczególności na oznakowanym kolorem czarnym, pieszym Szlaku Wzgórz Szymbarskich.

Nordic walking - na czym polega? Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

