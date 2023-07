Trasy nordic walking do 18 km od Kościerzyny. Urokliwe trasy na weekend 15 - 16 lipca

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking w pobliżu Kościerzyny? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Kościerzyny na nordic walking. Tym razem wybraliśmy szlaki w odległości do 18 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w okolicy Kościerzyny Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 18 km od Kościerzyny. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Kościerzyny. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród torfowisk Doliny Wdy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,11 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 392 m

Suma zejść: 396 m Trasę do marszu z Kościerzyny poleca GR3miasto Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest jeszcze szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras pieszych, rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów. Tym razem nasza pętla pokazuje część parku w obrębie Jeziora Schodno i Doliny Wdy.

Nasza pętla rozpoczyna i kończy się z maleńkiej wsi - Loryniec. Znajduje się ona nieopodal znanej nam dotychczas jedynie z wysokości kajaka - przepięknej Doliny Wdy. Wędrujemy zatem pośród głębokiej rynny Jeziora Schodno oraz licznych torfowisk, które skrywają się w okolicach Schodna. Do najbardziej malowniczych należy użytek ekologiczny – Żabińskie Błoto. Tu także wiedzie ciekawa ścieżka przyrodnicza. Przez najbardziej podmokły teren wędrujemy drewnianą kładką, na końcu której znajduje się pomost, z którego rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę. Ścieżkę uzupełniają liczne tablice dydaktyczne oraz ciekawostki dla najmłodszych. Pierwsza część naszej wędrówki pokrywała się z oznakowanym kolorem niebieskim lokalnym szlakiem dydaktycznym zatytułowanym „Życie lasu wokół remizy”.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend dla Kościerzyny

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wieżyca i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,29 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 210 m

Suma podejść: 487 m

Suma zejść: 432 m Trasę nordic walking mieszkańcom Kościerzyny poleca Max_c74

Wycieczka piesza na punkt widokowy Wieżyca. Trasa jest łatwa do pokonania. Sporo ładnych widoków i cisza, która pozwala odpocząć. Polecam to miejsce zanim narciarze się obudzą.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Góra Wieżyca i sąsiadujące wzgórza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,9 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podejść: 804 m

Suma zejść: 801 m GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Kościerzyny Choć Trójmiasto od Wzgórz Szymbarskich dzieli raptem kilkadziesiąt kilometrów, klimat obu obszarów zdecydowanie różni się. Gdy Trójmiejski Park Krajobrazowy tonie w szaro burych barwach nie oznacza wcale, że równie ponuro będzie w okolicach Góry Wieżycy. Pomimo niewielkiej wysokości wzgórza, mamy tu do czynienia z mikroklimatem przypominającym górski. Tak też było podczas ostatniej naszej wędrówki przez najwyższe wzniesienia Niżu Polskiego. To niesamowite jak pogoda zmienia się wraz z wysokością terenu.

Góra Wieżyca to najwyższe wzniesienie morenowego pasma Wzgórz Szymbarskich. Jej szczyt mierzy 328,7 m n.p.m. Na wierzchołku góry usadowiono 35 metrową platformę widokową, z której rozpościerają się malownicze widoki na zalesione wzgórza, które wznoszą się nad jeziorami raduńskimi. Wg informacji turystycznej wieża czynna jest w okresie od maja do października. Jednak w dniu naszej wędrówki, z uwagi na przepiękną zimową scenerię też można było wejść na górę. Z najwyższym ze wzniesień sąsiadują także inne góry, których wierzchołki mierzą nawet 315 m n.p.m.m, jak np.: Góra Szwedzka. Lasy są tu gęste i miejscami sprawiają wrażenie tajemniczych. Z pewnością wędrując lokalnymi leśnymi duktami można odetchnąć od zgiełku miasta. Pokonana przez nas trasa zataczała pętlę z dworca kolejowego w Wieżycy. Choć dystans był niewielki niektóre odcinki były dość wymagające, w szczególności na oznakowanym kolorem czarnym, pieszym Szlaku Wzgórz Szymbarskich.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czym jest nordic walking? Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Dla kogo jest nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Jak rzeszowianie spędzają wakacje