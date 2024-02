Trasy rowerowe do 18 km od Kościerzyny. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Kościerzyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Kościerzyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Kościerzyny warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Kościerzyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Kościerzyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w Kościerzynie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 43%. W niedzielę 18 lutego w Kościerzynie ma być 3°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Bezdrożami dookoła jezior wdzydzkich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,76 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 717 m

Suma zjazdów: 755 m Trasę dla rowerzystów z Kościerzyny poleca GR3miasto Wycieczka bezdrożami dookoła jezior wdzydzkich chodziła mi po głowie już od dłuższego czasu. Wprawdzie, wokół akwenu wiedzie oznakowany szlak rowerowy, jednak ten w dużej mierze oddala się od brzegu. Chcąc mieć bliższy kontakt z akwenem trzeba liczyć się z licznymi trudnościami i mocnej terenowej jeździe. To z pewnością temat dla wprawionych w boju rowerzystów, miłośników MTB.

Pokonana przez nas trasa nie należała do wycieczek rekreacyjnych: Miejscami wiodła wąskimi, niemalże karkołomnymi ścieżkami, których pokonanie nie było łatwe. Aby wycieczka nie była ekstremalną przeprawą, ani walką o życie, trzeba mieć dobrze opanowaną technikę jazdy, a przede wszystkim równowagę. Przedzierający się stromą krawędzią jeziora leśny dukt, szybko zweryfikuje nasze umiejętności jazdy w terenie – wiedzą o tym Ci, którzy po kilku kilometrach zmuszeni byli odpuścić dalszą jazdę. Na trudność pokonania tej trasy z pewnością wpłynęła także niezbyt korzystna pogoda. Tego dnia, przez cały dzień padał deszcz, a temperatura wahała się w granicach od 3 do 5 stopni Celsjusza. Układając trasę, zależało mi aby tak ją poprowadzić, by w momentach przecięcia ruchliwych szos, można było przejechać bez większego kontaktu z blacho smrodami, co widać na załączonym śladzie GPS.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zaborski Park Krajobrazowy ze smakiem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,5 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 560 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Kościerzyny Niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że Zaborski Park Krajobrazowy to wspaniały rejon pod kątem turystyki. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, które pozwalają zagłębić się w przepięknej przyrodzie i odetchnąć od cywilizacji. Podczas naszej rowerowej przygody zapoznaliśmy się z wieloma niezwykłymi miejscami. Oprócz aktywnego wypoczynku na rowerze był także czas na relaks nad wodą. A jeśli o niej mowa, to także i o rybce, na którą wstąpiliśmy po drodze. Po sytym obiedzie była również przerwa na deser i kawę, bo jazda na rowerze, to w końcu nie tylko wiatr we włosach ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wśród jezior lobeliowych Kaszub Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,95 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 1 038 m

Suma zjazdów: 990 m Rowerzystom z Kościerzyny trasę poleca GR3miasto Wycieczka, której trasa przebiega nad urokliwymi jeziorami oraz mokradłami, to nie tylko propozycja na upalne lato, kiedy to marzymy o schłodzeniu ciała w wodzie, czy wylegiwaniu się na plaży. Trasa jest na tyle uniwersalna, że można pokonać ją o dowolnej porze roku. Większość dróg, którymi prowadzi, to drogi gruntowe, rzadko uczęszczane przez samochody. Pod kątem sumy przewyższeń, to z pewnością wspaniały kąsek dla rowerzystów przygotowujących się do startów w maratonach MTB. Pojezierze Kaszubskie wypełnione jest po brzegi ciekawymi jeziorami. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ścisłą ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i turystykę. W poprzednich edycjach naszego cyklu wycieczek nad wodę w okolicach naszej aglomeracji opisywaliśmy wiele różnych jezior m.in.: Jezioro Borowo, Bieszkowickie, Zawiat, Otomińskie, Tuchomskie, Marchowo i wiele innych. Jedne, z uwagi na łatwość dojazdu i pobliską gastronomię, latem oblegane są przez tłumy, inne bardziej kameralne, które cieszą się spokojem.

Tym razem głównym celem naszej wycieczki były tzw. jeziora lobeliowe.

Jezior lobeliowych jest w naszym kraju tylko 155, z czego 151 znajduje się na Pomorzu. Poza Polską w Europie jeziora tego typu występują jeszcze w Norwegii, Finlandii, Danii i Szkocji. Usytuowane są w obniżeniach terenu; bezodpływowe, naturalne zbiorniki wodne dawniej otoczone były borami sosnowymi, dąbrowami czy buczynami. Cechami charakterystycznymi jezior lobeliowych są: kwaśny odczyn, niewielka ilość soli, skąpożywność, przezroczysta woda i piaszczyste dno. Swoją nazwę zbiorniki te zawdzięczają lobelii jeziornej, która objęta jest ochroną, stąd też w większości tych jezior niestety zakaz jest kąpieli. Latem, przy bezchmurnym niebie i odpowiednim załamaniu światła jeziora te mają piękny turkusowy odcień wody.

Kilka z nich mieliśmy okazję zobaczyć podczas ostatniej naszej wycieczki rowerowej. Na tym jednak nie koniec, niebawem zapewne wrócimy w te piękne okolice.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Kościerzynie

🚲 Trasa rowerowa: Wieżyckie Pagórki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,75 km

Czas trwania wyprawy: 416097 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 2 036 m

Suma zjazdów: 2 048 m Trasę dla rowerzystów z Kościerzyny poleca Czarny kos

Niedługa malownicza pętla po pagórkach dookoła Wieżycy i Jeziora Patulskiego. Zacząć można w Koszałkowie, jak ja, albo np. z dworca w Wieżycy. Najpierw asfaltem by czarnym szlakiem jechać na szczyt Wieżycy, później przez Szymbark do Gołubia i w kierunku leśnictwa Uniradze. Tam czarny szlak łączy się ze szlakiem rowerowym Kaszubska Stegna i to jego trzymamy się niemal do końca podróży - przez Pierszczewo aż do Krzesznej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Odry - kamienne kręgi: niech MOC będzie z Wami ! Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,61 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 333 m

Suma zjazdów: 329 m Trasę dla rowerzystów z Kościerzyny poleca Arturooo

Podczas letniego pobytu nad jeziorem Wdzydze, postanowiliśmy odwiedzić Odry, gdzie znajduje się największe w Polsce skupisko kamiennych kręgów. Wycieczkę odbyliśmy na rowerach. Możliwe jest też dotarcie tam samochodem, jednak wariantów dojazdu będzie mniej. Utrudnieniem są leśne piaszczyste drogi. Ci co chcą, dadzą sobie jednak radę - obok wejścia widzieliśmy kilka samochodów.

Odry to mała wioska, leżąca na północ od Czerska, nad rzeką Wdą, w południowej części Kaszub. Obok wsi, w leśnej głuszy znajduje się rezerwat "Kamienne kręgi". Na terenie rezerwatu (ok. 16 ha) znajduje się największe w Polsce skupisko głazów, z których poukładane są regularne okręgi. Prawdopodobnie są to pozostałości cmentarzyska plemienia Gotów, które użytkowało ten obiekt w latach ok. 70/80 n.e. do ok. 230/250 n.e. Na cmentarzysko składa się 10 kręgów i 30 kurhanów, w których odkryto wiele grobów. Kręgi są zorientowane geograficznie i ustawione wg linii przesilenia letniego i zimowego. Na głazach je wyznaczających znajduje się ponad 80 gatunków unikalnych porostów. Między innymi dlatego obszar został w 1958 roku uznany chronionym rezerwatem przyrody.

Przy wejściu znajduje się kasa, gdzie kupujemy bilety i zostawiamy rowery. By dokładnie obejrzeć cały teren potrzeba na to trochę czasu. Strzałki na tablicach wskazują kierunek zwiedzania, by nie ominąć niczego ważnego. Jednak można chodzić praktycznie wszędzie. Zabronione jest jedynie dotykanie głazów, by nie zniszczyć cennych przyrodniczo porostów. Obserwację ułatwia drewniana platforma widokowa. Pozwala ona ogarnąć w całości to, co z bliska wydaje się być chaotycznym układem kamieni. Niektóre kółeczka wyglądają z góry niczym miejsca lądowania (startu?) pojazdów kosmicznych. Ponoć ufolodzy interesują się tym terenem tak samo jak archeolodzy i przyrodnicy. Aby zainteresować ośmiolatka, z którym miejsce odwiedzaliśmy - najlepiej dorobić własną historię o UFO czy Star Wars... Tym bardziej, że w rezerwacie jest miejsce, które wg radiestetów - emanuje MOCĄ...Oczywiście po zwiedzeniu, naładowaliśmy jej do pełna - tzn. posiedzieliśmy tyle ile trzeba we wskazanym miejscu. Synowi wystarczyło z powrotem do Karsina, tj. najbliższej wioski z tzw. "cywilizacją" i udogodnieniami dla strudzonych rowerzystów - restauracją, gdzie smacznie i niedrogo MOC została uzupełniona. Dzięki temu, po 35 km dotarliśmy z powrotem nad jezioro Wdzydze, by w pozostałej części dnia oddać się kąpielom wodnym i słonecznym. A MOC wciąż była z nami!

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Kościerzynie

