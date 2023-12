Trasy rowerowe do 18 km od Kościerzyny. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Kościerzyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Kościerzyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Kościerzyny proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Kościerzyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Kościerzyny, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Wieżyckie Pagórki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,75 km

Czas trwania wyprawy: 416097 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 2 036 m

Suma zjazdów: 2 048 m Rowerzystom z Kościerzyny trasę poleca Czarny kos Niedługa malownicza pętla po pagórkach dookoła Wieżycy i Jeziora Patulskiego. Zacząć można w Koszałkowie, jak ja, albo np. z dworca w Wieżycy. Najpierw asfaltem by czarnym szlakiem jechać na szczyt Wieżycy, później przez Szymbark do Gołubia i w kierunku leśnictwa Uniradze. Tam czarny szlak łączy się ze szlakiem rowerowym Kaszubska Stegna i to jego trzymamy się niemal do końca podróży - przez Pierszczewo aż do Krzesznej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 30 jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 750 m

Suma zjazdów: 751 m Trasę dla rowerzystów z Kościerzyny poleca GR3miasto Piękna, słoneczna pogoda z pewnością sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, z dala od cywilizacji. Wdzydzki Park Krajobrazowy, to nie tylko malownicze lasy, to także obszar dziesiątek przepięknych jezior, idealnych do kąpieli, bądź po prostu wypoczynku i kontemplacji przyrody. Na naszej 58 km trasie znalazło się trzydzieści akwenów: większych i mniejszych jezior oraz bujnych torfowisk, którym warto poświęcić chwilę uwagi. Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego reklamować nie trzeba. Naszym zdaniem to jedno z najpiękniejszych miejsc naszych okolic pod kątem aktywnego wypoczynku. Chcąc zaznajomić się z tutejszą przyrodą warto skorzystać z wytyczonych szlaków turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych, które pokażą najciekawsze zakamarki tych obszarów, m.in. liczne jeziora, w tym także lobeliowe, oraz objęte ochroną torfowiska.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kamienne Kręgi Gotów, część 1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94,94 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 680 m

Suma zjazdów: 693 m Trasę dla rowerzystów z Kościerzyny poleca GR3miasto Pomorze jest rajem dla miłośników tajemnic i historycznych ciekawostek. Co roku tysiące ludzi przyjeżdża oglądać tutejsze słynne Kamienne Kręgi Gotów. Nasza weekendowa wycieczka obejmowała jednak tylko część ciekawostek w obrębie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ułożone przez nas trasy dotarły do kamiennych kręgów w Odrach, Węsiorach oraz Leśnie. W obu przypadkach, miejscem startowym była miejscowość Czarlina i nasza ulubiona agroturystyka u Pani Ewy Brzezińskiej. Trasy, którymi chcemy się z Wami podzielić, skierowane są do osób gustujących w dłuższych, całodziennych wycieczkach terenowych, z dala od ruchliwych dróg. Jeśli więc zamierzacie ruszyć naszym tropem, radzimy wybrać rower górski.

Kamienne Kręgi, które odwiedziliśmy: Odry (powiat chojnicki, gmina Czersk): Odry, to największe skupisko kurhanów i kamiennych kręgów w naszym kraju. Znane są od ponad 100 lat i to nie tylko naukowcom. W 1958 r. cały obszar cmentarzyska stał się rezerwatem przyrody. Pośród sosnowego lasu, znajduje się dziesięć całych i dwa fragmenty kręgów, z których najmniejszy ma średnicę 15, a największy 33 metry. Na obwodnicy wszystkich kręgów ustawione są kamienie. Na terenie rezerwatu, oprócz kamiennych kręgów zobaczymy także wiele kurhanów o średnicy od 8 do 12 metrów, a także blisko pół tysiąca pochówków ciałopalnych (kremowanych). Przez cmentarzysko wiedzie trasa dydaktyczna, która dzięki licznym tablicom informacyjnym umożliwia turyście zagłębić się nieco w temacie. Na terenie cmentarzyska znajduje się także taras widokowy, z którego doskonale widać rozległość tego obszaru, kształt i rozlokowanie poszczególnych kręgów. Przy trasie oprócz kurhanów i kręgów znajduje się jedyny w swoim rodzaju lej prowadzący… w otchłań zaświatów. Podobnego obiektu nie ma w pozostałych odkrytych cmentarzyskach. W czasach Gotów poziom wód sięgał znacznie wyżej i miejsce to było zatopione. Odnalezione w tym dole szczątki ludzkie zdają się świadczyć, iż dokonano tu okrutnych obrzędów, albo pozbywano się zwłok osób niegodnych pochówku w ziemi.

Leśno (powiat chojnicki, gmina Brusy): Rezerwat na terenie którego znajduje się cmentarzysko kurhanowe i kamienne kręgi znajduje się na południe od wsi Leśno, w lesie na skraju Jeziora Leśno Górne. Obszar choć jest zdecydowanie mniej znany niż Odry, czy Węsiory w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przez cmentarzysko wiecie ciekawie zaaranżowana ścieżka dydaktyczna umożliwiająca turyście zagłębić się w temacie. Pierwszym obiektem na trasie jest potężny kurhan otoczony kamiennym kręgiem z monumentalną stelą na szczycie. Podczas badań archeologicznych w kurhanie odnaleziono pochówek. Malowniczy krajobraz: Jak wspomniałem wcześniej trasy naszych wycieczek wiodły przez przepiękne rejony Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego z dala od ruchliwych szos, co oznacza, że w dużej mierze pokonywaliśmy drogi gruntowe i leśne dukty. W obrębie Borów Tucholskich i tzw. Sandrów Brdy, czyli grząskich piachów, miejscami przejazd był utrudniony, ale wpisane to było w naszą przygodę. Oprócz gęstych lasów, których ściółka wyłożona była przepysznymi jagodami i poziomkami mieliśmy wiele okazji do podziwiania przecudnych, lekko pofałdowanych terenów, wśród których meandrowały rzeki oraz potoki. Po drodze mijaliśmy także wiele ciekawych jezior, które możecie podejrzeć na mapie i śladzie gps naszej wycieczki.

Ciekawostką krajoznawczą na naszej trasie były wyniosłe wzniesienia o nazwie Chełmice, których najwyższy szczyt sięga 201 m n.p.m. To także najwyższe wzniesienie na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Ten mocno pofałdowany teren charakteryzuje się zalesionymi wzgórzami o stromych zboczach i głębokich wąwozach. Tutejsze runo leśne stanowi tzw. bór chrobotkowy o siwym kolorze porostów. Przez ten ciekawy naturalny twór wiedzie oznakowany szlak rowerowy tzw. Pętla Przytarnia, rozpoczynająca się w miejscowości Wiele.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kościerzynie

🚲 Trasa rowerowa: Pętelka po lasach w okolicach Kościerzyny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 242 m

Suma zjazdów: 200 m Rowerzystom z Kościerzyny trasę poleca GR3miasto

Trasa wycieczki poprowadzona jest przez malownicze zakamarki Nadleśnictwa Kościerzyna. Tutejsze obszary obfitują w gęste lasy iglaste, wśród których skrywają się piękne jeziora rynnowe. Na trasie wycieczki zapoznamy się także z kaszubską legendą związaną z mijanym po drodze Diabelskim Kamieniem oraz przepięknymi pomnikami przyrody w Rezerwacie Strzelnica. Wycieczkę rozpoczynamy przy Aqua Centrum, a kończymy na Rynku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krótka pętelka po Wdzydzkim Parku Krajobrazowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,22 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 306 m

Suma zjazdów: 308 m Trasę rowerową mieszkańcom Kościerzyny poleca GR3miasto Za nami czwarty Rodzinny Piknik Rowerowy. Grupa Rowerowa 3maisto, która była jego organizatorem, tym razem zaprosiła uczestników przejażdżki w przepiękne rejony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Na liczącą 24 km trasę, skierowaną przede wszystkim do maluchów, wybrały się nie tylko rodziny, ale także osoby które gustują w spokojniej jeździe i aktywnym wypoczynku na łonie natury. Na zakończenie rowerowej przygody organizatorzy wręczyli uczestnikom ciekawe mapy turystyczne okolic jezior wdzydzkich. Dla uzupełnienia kalorii wszyscy posilili się lokalnymi wypiekami oraz sokiem, a chętni upiekli kiełbaski na ognisku. Rodzinny piknik trwał do późnych godzin popołudniowych w przepięknej scenerii akwenów tzw. Kaszubskiego Morza.

Bliskie sąsiedztwo malowniczych jezior i leśnej głuszy urozmaica ten krajobraz, sprawiając, że możemy jeszcze bardziej zagłębić się w przyrodzie i poznać jej kwintesencję. Na trasie naszej wycieczki zobaczyliśmy kilka ciekawych miejsc wypoczynku, które można wykorzystać podczas rodzinnych pikników za miastem.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Kościerzynie

